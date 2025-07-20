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Н. Заварухин: с приходом Крикунова «Сочи» будет боеспособным коллективом

Н. Заварухин: с приходом Крикунова «Сочи» будет боеспособным коллективом
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин позитивно воспринял возможное назначение Владимира Крикунова главным тренером «Сочи».

«Лично я буду рад, если Владимир Васильевич вернётся к тренерской работе в клубе КХЛ. Я себя отношу к категории молодых тренеров и могу сказать, что для всех нас Владимир Васильевич Крикунов — это наглядный пример, как нужно работать.

У него огромное количество воспитанников, и не только в России. Знаю, что к нему обращаются за советами многие, и он всегда всем поможет, подскажет. Честно сказать, иногда сам к нему обращаюсь за советом. С его приходом команда из Сочи будет боеспособным коллективом. «Сочи» под руководством Крикунова наверняка будет биться за попадание в плей-офф», — сказал Заварухин «Чемпионату».

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