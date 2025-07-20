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«Будет примерно то же, что было раньше». Плющев о возможном назначении Крикунова в «Сочи»

«Будет примерно то же, что было раньше». Плющев о возможном назначении Крикунова в «Сочи»
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил возможное назначение Владимира Крикунова на пост главного тренера «Сочи».

«Почему бы и не Владимир Крикунов, здоровье ему ещё позволяет работать. Правда, вопрос совершенно в другом. Да, возраст солидный, но более опытный он в каком плане? Есть сомнения, что он с ходу создаст команду из амбициозных тренеров, которые выведут «Сочи» на иной уровень. Будет примерно то же, что было раньше.

Интересно ли было бы мне поработать в клубе? Никакого интереса. Только по причине того, что клуб возглавляет такое руководство. Нет понимания, для чего, зачем и как, а по щелчку пальцев ничего не делается. Эти люди пришли не серьёзных результатов добиваться, а бюджет осваивать», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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