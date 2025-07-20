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«Настоящий бурый медведь. Символ России». Диана Шнайдер об эмоциях от встречи с Овечкиным

«Настоящий бурый медведь. Символ России». Диана Шнайдер об эмоциях от встречи с Овечкиным
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что всегда мечтала познакомиться с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Спортсмены впервые встретились на одном из спонсорских мероприятий.

«Я о-очень хочу познакомиться с Александром. Я никогда не видела Овечкина, не была на живых хоккейных матчах. Но хоккей – что-то невероятное. Теннис – другой. У нас этикет, а в хоккее – сумасшедшая энергетика. Очень интенсивная и активная игра, быстро развиваются события. А ещё я вообще люблю кататься на коньках. Но мне бы так хотелось попасть на его матч.

Мне бы хотелось, чтобы он меня узнал. Но он занятой человек, наверное, не следит так за теннисом, так что я не обижусь. Овечкин – рекордсмен, приятный человек и замечательная личность. Настоящий бурый медведь. Символ России», — цитирует Шнайдер Sports.ru.

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