Роман Ротенберг поздравил Павла Дацюка с 47-летием

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил олимпийского чемпиона Павла Дацюка с днём рождения, разместив на своей странице в телеграм-канале совместное фото с ним и Кириллом Капризовым. Сегодня, 20 июля, олимпийскому чемпиону в составе сборной России исполнилось 47 лет.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

«Поздравляю с днём рождения Павла Дацюка!

Павел – один из самых талантливых и самобытных игроков в истории хоккея. Его игра – это настоящее искусство: сочетание блестящей техники, выдающегося хоккейного интеллекта и трудолюбия. Его мастерство и тонкое чувство игры вдохновили тысячи мальчишек в России и по всему миру полюбить хоккей.

Особо хочу отметить огромный вклад Павла в развитие отечественного хоккея. Он всегда оставался преданным российской школе, своим примером формируя культуру профессионализма, уважения к игре и командному духу.

Мне посчастливилось неоднократно работать с Павлом в сборной. Его лидерство ощущалось не словами, а делами – через ежедневную работу, характер и искреннюю преданность команде.

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения – пусть впереди будет ещё немало ярких страниц и в жизни, и в любимой игре!» — подписал фото Ротенберг.

Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В его активе золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.