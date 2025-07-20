Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хотел бы посмотреть его игру вживую». Футболист «Динамо» Хуан Касерес — об Овечкине

«Хотел бы посмотреть его игру вживую». Футболист «Динамо» Хуан Касерес — об Овечкине
Комментарии

Футболист московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес ответил, знает ли он, кто такой Александр Овечкин.

«Конечно, я слышал про Овечкина. Это очень известный игрок. Но лично не знаком. Я вообще в хоккее не разбираюсь. Но очень хотел бы посмотреть его игру вживую. Надеюсь, что Овечкин забьёт ещё больше. А я защитник, мне надо обороняться», – приводит слова Касереса «Советский спорт».

Отметим, что российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является воспитанником московского «Динамо». В пятницу, 18 июля, он посетил матч 1-го тура РПЛ-2025/2026 между бело-голубыми и калининградской «Балтикой» (1:1).

Материалы по теме
Видео
Александр Овечкин посетил матч московского «Динамо» с «Балтикой»
Материалы по теме
Возраст? Нет, не слышали. 8 главных ветеранов нового сезона НХЛ
Возраст? Нет, не слышали. 8 главных ветеранов нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android