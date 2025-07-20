«Хотел бы посмотреть его игру вживую». Футболист «Динамо» Хуан Касерес — об Овечкине

Футболист московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес ответил, знает ли он, кто такой Александр Овечкин.

«Конечно, я слышал про Овечкина. Это очень известный игрок. Но лично не знаком. Я вообще в хоккее не разбираюсь. Но очень хотел бы посмотреть его игру вживую. Надеюсь, что Овечкин забьёт ещё больше. А я защитник, мне надо обороняться», – приводит слова Касереса «Советский спорт».

Отметим, что российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является воспитанником московского «Динамо». В пятницу, 18 июля, он посетил матч 1-го тура РПЛ-2025/2026 между бело-голубыми и калининградской «Балтикой» (1:1).