В «Рейнджерс» не ответили на вопрос о продлении контракта с Панариным — инсайдер НХЛ

Хоккейный обозреватель Брюс Реймонд сообщил, что генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри отказался комментировать вопрос относительно будущего российского форварда Артемия Панарина в клубе.

«Руководство «синерубашечников» начало процесс перестройки и сейчас находится перед острой необходимостью определить, кого из игроков стоит оставить в команде, а с кем нужно расстаться. У Панарина остаётся лишь год по действующему контракту с ньюйоркцами, который он подписал летом 2019-го. Уже следующим летом он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. И, судя по последним новостям, российский форвард, фигура которого продолжает вызывать споры, может быть близок к уходу из «Рейнджерс».

Со стороны Друри последовала удивительная реакция на вопрос о том, готов ли клуб провести переговоры о продлении контакта с Панариным, – генменеджер просто отказался давать свои комментарии. И хотя отсутствие ответа руководителя «Рейнджерс» может показаться шокирующим, ведь Артемий по-прежнему играет на топовом уровне, а команде отчаянно нужны классные игроки, чтобы претендовать на выход в плей-офф, у медали всё же есть две стороны. Да, Панарин остается чрезвычайно важной фигурой, сильно влияющей на команду, – в позапрошлом сезоне он набрал 120 очков, а последнюю кампанию завершил с 89 результативными баллами. Потеря такого форварда может очень дорого обойтись «Рейнджерс», ведь атака «синерубашечников» во многом опирается на продуктивные действия россиянина.

С другой стороны, подписание на немалый срок и деньги нападающего, которому уже скоро исполнится 34 года, может негативно сказаться на клубе в будущем. При том что сейчас Панарин всё ещё показывает очень высокий уровень результативности, кто знает, что с ним случится через два-три года», — написал Реймонд для Nyrangersinsider.

33-летний Панарин имеет ещё год контракта с «Рейнджерс», по которому зарабатывает $ 11,6 млн за сезон. Нападающий в 2026 году может стать неограниченно свободным агентом в НХЛ.