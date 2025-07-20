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Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин войдут в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве»

Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин войдут в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве»
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Бывшие хоккеисты Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин войдут в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Оба специалиста ранее работали с канадским тренером в омском «Авангарде». В 2021 году вместе с Хартли привели омский клуб к победе в Кубке Гагарина.

54-летний Звягин — бронзовый призёр чемпионата мира в составе сборной России (2005). С 2018 по 2024 год работал тренером вратарей в «Авангарде».

49-летний Рябыкин — серебряный медалист ЧМ-2002, занимал пост ассистента главного тренера «Авангарда» с 2016 по 2022 год.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.

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