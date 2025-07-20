Егор Чинахов мог бы идеально вписаться в состав «Эдмонтона» — The Hockey Writers

Спортивный журналист Джесси Курвиль-Линч высказался о возможном переходе российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова в «Эдмонтон Ойлерз». Недавно стало известно, что форвард запросил обмен у «пиджаков».

«Эдмонтон» ещё может попытаться усилить свою шестёрку нападающих, учитывая потери Кори Перри, Коннора Брауна, Виктора Арвидссона и Джеффа Скиннера, а Егор Чинахов мог бы идеально вписаться в команду.

Хотя Чинахов может заинтересовать многие команды, «Ойлерз» должны быть в числе тех, кто проявит к нему наибольший интерес. Его статистика показывает, что он ценный нападающий в средней зоне, который хорошо проявляет себя в атаке, а его аналитика показывает, что он может быть полезен и в защите.

Его сильный, оборонительный стиль игры мог бы помочь «Ойлерз» в реализации численного преимущества, если бы они смогли его задействовать, учитывая, что они потеряли несколько игроков, которые были полезны в этой ситуации. Возможно, это слишком высокая цена, но «Ойлерз» могут добиться своего, если захотят.

Контракт Чинахова не защищён торговыми ограничениями, а его потолок зарплаты на сезон-2025/2026 составляет $ 2,1 млн. «Ойлерз» пришлось бы вывести деньги из оборота, чтобы подписать его, но, похоже, они неизбежно обменяют форварда Маттиаса Янмарка, так что подписание Чинахова не должно стать проблемой, если это произойдёт», — написал Курвиль-Линч для The Hockey Writers.

24-летний Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он получил несколько травм, записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач, набрав 15 очков в 30 матчах. За свою карьеру он забил 34 гола и отдал 37 результативных передач, набрав 71 очко в 175 матчах, что составляет в среднем 0,4 очка за игру.