После окончания карьеры Уилера в НХЛ осталось два экс-игрока «Атланты Трэшерз»

После завершения карьеры 38-летнего нападающего Блейка Уилера в НХЛ осталось всего два действующих хоккеиста, выступавших за «Атланту Трэшерз», — защитник Зак Богосян и нападающий Эвандер Кейн.

«Атланта Трэшерз» — бывший профессиональный хоккейный клуб, выступавший в НХЛ с 1999 года. Базировался в городе Атланта, штат Джорджия, США. В 2011 году клуб переехал в Виннипег (Канада) и был переименован в «Виннипег Джетс».

33-летний Кейн выступал за «Атланту» с 2009 по 2011 годы, после чего вместе с командой перебрался в Виннипег, где играл до 2015-го. В данный момент является игроком «Ванкувер Кэнакс», в который перешёл в результате обмена с «Эдмонтон Ойлерз».

35-летний защитник «Миннесоты Уайлд» Богосян играл за «Трэшерз» с 2008 по 2011 год.