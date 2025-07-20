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В ХК «Сочи» объяснили, почему расстались с тренером Вячеславом Козловым

В ХК «Сочи» объяснили, почему расстались с тренером Вячеславом Козловым
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Генеральный директор хоккейного «Сочи» Игорь Григоренко рассказал, что в клубе решили начать сезон с более опытным главным тренером, поэтому прекратили сотрудничество с назначенным ранее Вячеславом Козловым.

«Мы провели анализ ситуации по команде. И приняли решение руководящим составом, что в сезон мы пойдём с более опытным главным тренером, который делал свой клуб чемпионом страны, а со сборной России брал медали чемпионата мира, работал даже на Олимпиаде. Это очень уважаемый и заслуженный человек, которого любят игроки. Он многого добился, я сам испытываю к нему огромное уважение.

Я переговорил с Вячеславом Анатольевичем, объяснил ситуацию. Мы вместе выигрывали Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Понимаю, что тут был элемент неожиданности. Но он воспринял это решение достойно. Мы пожелали друг другу удачи и успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Григоренко «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с Козловым и его ассистентом Александром Савченковым. Козлов был назначен на пост главного тренера 3 июня этого года.

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