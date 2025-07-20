THW — о Евгении Кузнецове: по всей видимости, «Монреаль» уже отклонил его предложение

Спортивный журналист Джим Парсонс высказался по поводу возможного заключения контракта российского нападающего Евгения Кузнецова с «Монреаль Канадиенс».

«Похоже, что у бывшей звезды «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз» возникли проблемы с трудоустройством. Несмотря на то что «Монреаль Канадиенс» ищут центрального нападающего во вторую линию, они, по всей видимости, уже отклонили его предложение о вступлении в их состав. Согласится ли команда на обмен нападающего? Он явно мотивирован, но есть ли у него ещё порох в пороховницах и сможет ли он привнести в состав НХЛ то, что они ищут, без лишних драм?

В среду «Канадиенс» усилили свою центральную линию, подписав Джо Велено», — написал Парсонс в статье для The Hockey Writers.

Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.