Евгений Кузнецов готов согласиться на зарплату $ 1-2 млн в год — Паньотта

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта сообщил, что российский нападающий Евгений Кузнецов готов согласиться на зарплату $ 1-2 млн в год в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Что касается Евгения Кузнецова: он готов получить миллион, два миллиона баксов плюс поощрительные выплаты», — приводит слова Паньотты NHL Rumour Report.

Ранее в СМИ появилась информация о желании Кузнецова вернуться в НХЛ. В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. Он набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.