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Фаворит драфта НХЛ — 2026 Гэвин Маккенна: мой стиль игры похож на Кучерова

Фаворит драфта НХЛ — 2026 Гэвин Маккенна: мой стиль игры похож на Кучерова
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Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2026 Гэвин Маккенна ответил на вопросы о себе в коротком блице, указав, что по стилю игры он похож на российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

– Любимая команда в детстве?
– «Чикаго Блэкхоукс».

– Любимый игрок?
Патрик Кейн.

– Любимая вредная еда?
– Чипсы.

– Любимый артист/песня?
— Зак Брайан/Nine ball.

– Кем ещё хотел быть в детстве?
– Мотогонщиком или полицейским.

– Кого из игроков ты копировал в своей игре?
– Мне нравятся игроки вроде Маккиннона, но мой стиль больше похож на Джека Хьюза или Кучерова.

– Наибольшее количество очков, набранных за игру?
– В этом году я набрал семь в одной игре.

– Самый известный человек, чей номер у тебя есть?
– Джон Таварес, – приводит слова Маккенны пресс-служба НХЛ.

17-летний Маккенна прошлый сезон провёл в составе «Медисин-Хат Тайгерс» (юниорский клуб, выступающий в Западной хоккейной лиге (WHL)). В 72 матчах с учётом плей-офф он забил 50 голов и сделал 118 результативных передач, набрав 168 очков.

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