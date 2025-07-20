Фаворит драфта НХЛ — 2026 Гэвин Маккенна: мой стиль игры похож на Кучерова

Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2026 Гэвин Маккенна ответил на вопросы о себе в коротком блице, указав, что по стилю игры он похож на российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.
– Любимая команда в детстве?
– «Чикаго Блэкхоукс».
– Любимый игрок?
– Патрик Кейн.
– Любимая вредная еда?
– Чипсы.
– Любимый артист/песня?
— Зак Брайан/Nine ball.
– Кем ещё хотел быть в детстве?
– Мотогонщиком или полицейским.
– Кого из игроков ты копировал в своей игре?
– Мне нравятся игроки вроде Маккиннона, но мой стиль больше похож на Джека Хьюза или Кучерова.
– Наибольшее количество очков, набранных за игру?
– В этом году я набрал семь в одной игре.
– Самый известный человек, чей номер у тебя есть?
– Джон Таварес, – приводит слова Маккенны пресс-служба НХЛ.
17-летний Маккенна прошлый сезон провёл в составе «Медисин-Хат Тайгерс» (юниорский клуб, выступающий в Западной хоккейной лиге (WHL)). В 72 матчах с учётом плей-офф он забил 50 голов и сделал 118 результативных передач, набрав 168 очков.