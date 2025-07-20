«У всех очаровательные улыбки». Юлия Ефимова назвала любимого хоккеиста

Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова ответила на вопрос, кто для неё является любимым хоккеистом.

«У всех хоккеистов очаровательные улыбки. Тяжело выбрать, кто самый красивый российский хоккеист. Они все красивые, кого ни возьми. А если выбирать любимого, то назову Александра Овечкина. Я не знаю, как можно быть лучше. Пока невозможно», — приводит слова Ефимовой Legalbet.

39-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.