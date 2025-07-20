The Hockey Writers назвал четыре клуба НХЛ, в которые может перейти Сидни Кросби

Журналист Майк Финк оценил перспективы нападающего и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби перейти в другой клуб.

«В идеале Кросби должен остаться. Сложно представить, чтобы Кросби, который всегда был верен Западной Пенсильвании, играл где-то ещё. Но Уэйна Гретцки обменяли, и не так давно Патрик Кейн ушёл из «Чикаго». Суть в том, что «Пингвинз» могут обменять звёздного игрока в рамках перестройки.

Любая сделка, конечно, должна исходить от Кросби. У него есть пункт о запрете на обмен, и он может сам решать, где он хочет завершить свою карьеру. Если он предпочтёт завершить её в конкурентоспособной команде, которая завоюет ещё один Кубок, а не в команде, далёкой от этого, то он сменит место. Именно поэтому эти четыре команды имеют смысл.

«Колорадо Эвеланш»: здесь Кросби сможет играть вместе с Натаном Маккинноном, ещё одной звездой из Новой Шотландии, с которым он дружит.

«Монреаль Канадиенс»: спящий гигант и набирающая обороты команда, которая кажется идеальным местом для завершения карьеры.

«Нью-Йорк Рейнджерс»: у него тесная связь с Майком Салливаном, и он играет под ярким светом софитов Нью-Йорка. Если и есть в США рынок, на котором он мог бы завершить свою карьеру, то это он.

«Торонто Мэйпл Лифс»: Кросби уже зарекомендовал себя как один из величайших игроков. Представьте, если бы он смог прервать самую продолжительную серию без Кубка», — написал Финк в статье для The Hockey Writers.

Напомним, 37-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей, в которых набрал 91 (33+58) очко. Его команда не смогла выйти в плей-офф третий сезон кряду.

Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а также двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады (2010, 2014).