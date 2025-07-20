Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон назвал своих кумиров в детском возрасте

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«Когда я был маленьким и жил в Торонто, мне нравился Дарси Такер. Он был жёстким игроком и выступал за «Торонто Мэйпл Лифс». Матс Сундин, который тренировался с тем же тренером, что и я, всегда был зверем на льду, так что это была моя эпоха. В детстве я просто обожал ходить на каток», — приводит слова Уилсона The Hockey News.

Уилсон был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта-2012 под общим 16-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». В прошлом сезоне 31-летний форвард провёл 91 матч (с учётом плей-офф) и набрал 72 (36+36) очка.