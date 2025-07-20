Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист The Hockey Writers: у «Монреаля» есть вариант обменять Демидова на Кросби

Журналист The Hockey Writers: у «Монреаля» есть вариант обменять Демидова на Кросби
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Майк Финк рассказал об одном из вариантов обмена нападающего и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в «Монреаль Канадиенс».

«У «Канадиенс» есть вариант обменять Ивана Демидова на Кросби по схеме «один на один». Перспективный игрок — один из немногих хоккеистов, которых можно обменять на будущего члена Зала хоккейной славы. «Пингвинз» согласились бы на это, но вероятность того, что «Канадиенс» обменяют Демидова, 19-летнего нападающего, у которого есть все шансы получить «Харт Трофи», крайне мала. Таким образом, более вероятно, что Хьюз обменяет нескольких перспективных игроков на Кросби и, возможно, при необходимости добавит один или два драфт-пика», — написал Финк в статье для The Hockey Writers.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Также на его счету 73 матча за СКА (с учётом Кубка Гагарина — 2025), в которых он забил 22 гола и отдал 32 голевые передачи. Он был признан лучшим новичком сезона в КХЛ.

Материалы по теме
The Hockey Writers назвал четыре клуба НХЛ, в которые может перейти Сидни Кросби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android