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«Поздравляем Волшебника!» «Автомобилист» разместил пост в честь дня рождения Павла Дацюка

«Поздравляем Волшебника!» «Автомобилист» разместил пост в честь дня рождения Павла Дацюка
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Пресс-служба «Автомобилиста» опубликовала пост, в котором поздравила воспитанника екатеринбургского хоккея Павла Дацюка с 47-летием.

«Павлу Дацюку — 47! Поздравляем Волшебника с Днём рождения! Желаем семейного тепла, здоровья, воплощения в жизнь всех планов и успехов в работе с молодыми игроками!» — написано в поздравительном сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Он почётный гражданин Екатеринбурга. В городе в его честь назван ледовый комплекс «Дацюк-арена». В активе Павла золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.

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