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«Хорошо, что кольцо есть». Худобин — о том, что его фамилию не нанесли на Кубок Стэнли

«Хорошо, что кольцо есть». Худобин — о том, что его фамилию не нанесли на Кубок Стэнли
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Чемпион мира российский вратарь Антон Худобин рассказал о своём отношении к тому, что его фамилию не нанесли на Кубок Стэнли в чемпионском сезоне-2010/2011 в составе «Бостон Брюинз».

— Каково было перейти в «Бостон» в 2011 году – адаптация, ожидания, ставка клуба на вас?
— Переход из Миннесоты в 2011 году в Бостон для меня был неожиданным абсолютно. Я этого не ожидал, я этого не понимал, что это происходит. Это первый раз какой-то обмен для меня был. Но ожидания оправдали всё. Встретили очень тепло, организация относилась ко мне очень замечательно. До сих пор у меня остались, как говорится, в моей душе очень тёплые воспоминания об этом клубе.

— Вы получили кольцо Stanley Cup, но не попали на табличку – как воспринимаете это сегодня?
— Да, кольцо я получил, но воспринимаю это как нормальные правила. Обычно если ты не сыграл ни одной игры, то тебя на Кубок не наносят. Поэтому нормально к этому отношусь. Хорошо, что кольцо есть (смеётся), — приводит слова Худобина сайт агентства Winners.

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