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Егор Яковлев рассказал, где ещё надо устроить чествование рекорда Овечкина по голам в НХЛ

Егор Яковлев рассказал, где ещё надо устроить чествование рекорда Овечкина по голам в НХЛ
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина надо максимально красиво и долго чествовать в честь побития снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

«Мне кажется, можно сделать знаменательное событие на Красной площади. Овечкина стоит чествовать там. Надо сделать массовые гуляния. Он заслужил это, потому что он сделал классное событие для всей нашей страны и хоккея. Чествовать его надо максимально красиво и долго», — приводит слова Яковлева Legalbet.

Напомним, в минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.

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