«Там играл мой соотечественник». Худобин рассказал о переходе в «Каролину» в 2013 году

Российский вратарь Антон Худобин рассказал о своём переходе из «Бостон Брюинз» в «Каролину Харрикейнз» в 2013 году.

— Ну конечно, хотелось мне оставаться в Бостоне, но жизнь хоккейная такая — перейти так перейти. Перешёл. Причём в «Каролине» играл мой соотечественник Александр Сёмин, поэтому мне было очень приятно уже поиграть с русским парнем в одной команде.

— В сезоне‑звезде 2013/2014 вы стали лучшим новичком месяца и принесли команде успех – что вам запомнилось больше всего?

— Это было приятно, но я об этом даже не думал. Я делал свою работу, я хотел играть как можно больше, я хотел приносить победы команде — что стало ключевым. Ну а потом, когда меня наградили лучшим новичком месяца, то, конечно, это было приятно, но это не была самоцель, — приводит слова Худобина сайт агентства Winners.

Худобин выступал за «Каролину» с 2013 по 2015 год. Одержал победы во всех шести своих первых полных матчах за «Каролину», установив тем самым рекорд клуба.

Двукратный чемпион мира Александр Сёмин перешёл в «Харрикейнз» из «Вашингтон Кэпиталз» в 2012 году и играл в команде на протяжении трёх лет.