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Андрей Разин померился прессом с экс-форвардом «Металлурга» Никитой Гребёнкиным

Андрей Разин померился прессом с экс-форвардом «Металлурга» Никитой Гребёнкиным
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин поделился фото на своей странице в соцсетях, на котором продемонстрировал пресс вместе с бывшим нападающим команды Никитой Гребёнкиным.

Фото: Из личного архива Андрея Разина

Гребёнкин — воспитанник магнитогорского хоккея. В 2024 году вместе с «Металлургом» под руководством Андрея Разина стал обладателем Кубка Гагарина. Начинал сезон-2024/2025 в «Торонто Мэйпл Лифс», за который провёл семь матчей и результативными действиями не отметился, после чего был переведён в фарм-клуб команды в АХЛ. В конце марта российский форвард был обменян в «Филадельфию», которая также отправила его в дочерний клуб. В общей сложности в активе 22-летнего Гребёнкина 28 (12+16) очков за 50 встреч в АХЛ в сезоне-2024/2025.

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