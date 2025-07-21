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Шарангович заявил о желании проверить силу сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею

Шарангович заявил о желании проверить силу сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею
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Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович заявил, что сам факт выбора хоккеиста на драфте НХЛ не должен расслаблять, а лишь заряжать на ещё больший объём работы. Белорусский форвард заявил, что хочет сыграть за национальную команду на крупных международных турнирах.

– Белорусских хоккеистов выбирают на драфте – и это здорово. Но, опять же, сам выбор на драфте ничего не значит. Ты можешь быть выбран в первом раунде, а в итоге не заиграть в НХЛ. Да, драфт – это первый шаг. Конечно, очень хорошо, что ребят замечают и выбирают. Но нужно сразу заряжаться на большой труд. Ну и верить в то, что у тебя получится пробиться в основную команду.

– Какой была бы белорусская сборная, если бы вернулась на международную арену?
– Было бы здорово сыграть на международном турнире. Да и в целом всегда приятно приезжать в сборную, увидеть ребят, пообщаться, поиграть. Чемпионат мира – это другой уровень. Хочется сыграть на подобном турнире, пройти тех же канадцев и остальные топовые коллективы. Посмотреть, как мы там выступим, — цитирует Шаранговича Sport5.by.

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