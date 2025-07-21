«Незабываемые чувства». Худобин вспомнил эмоции от победы в дебютном матче в НХЛ

Чемпион мира российский вратарь Антон Худобин поделился эмоциями от дебюта в Национальной хоккейной лиге в 2010 году. Голкипер дебютировал в лиге за «Миннесоту Уайлд» в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

— Помните первую победу и первый выход в стартовом составе? Какие эмоции испытывали?

— Конечно, помню как сейчас, как будто это было вчера. Выход — конечно, волновался. Там ещё такой момент был: счёт был 2:2, мы играли с «Эдмонтоном» дома, в Миннесоте. Мы получаем удаление, и наш вратарь, который играл в ту игру, получает травму. Мне нужно было выходить сразу — на меньшинство, при счёте 2:2. Спасибо Господи, помог — и мы ещё и выиграли 4:2.

— Что значила для вас первая победы в НХЛ и закрепление в системе клуба?

— Ну, конечно, первая победа в НХЛ — она была скомканная, потому что это была как раз таки победа против «Эдмонтона». А через день я уже играл полный свой матч, в старте, против «Филадельфии». Победа была 2:1. Ну, конечно, были незабываемые чувства, много эмоций, поздравлений много было — от родителей, друзей. Поэтому… Ну, говорю, это было в 2010 году, а ощущение — будто случилось вчера, — приводит слова Худобина сайт агентства Winners.