Кожевников об уходе Ткачёва из «Авангарда»: одна из бед нашего хоккея – культ иностранцев

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников негативно воспринял уход нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда». Пятилетний контракт с форвардом был расторгнут по просьбе главного тренера Ги Буше.

– Все последние годы кричу о беспределе североамериканских тренеров, которые являются временщиками, дают какой-то результат сегодня, а завтра оставляют после себя выжженную землю.

– Со стороны Буше в адрес Ткачёва – это именно беспредел?

– Послушайте, одна из бед нашего хоккея – это культ иностранцев и, как следствие, уничтожение российской тренерской школы. На легионеров выделяются огромные суммы, им разрешается всё. А наши тренеры, словно индейцы, отправляются в резервации – в средние команды, ставятся там в зависимое, слабое положение.

– Вы понимаете мотивацию решения Буше?

– Ребята, я уже сейчас могу вам рассказать, что эти канадцы напишут у себя в прессе, когда вернутся домой. Буше сообщит, что поначалу был вынужден тренировать местную звезду, который никогда не улыбался, не играл в «бей-беги», не отрабатывал в обороне, а только усложнял и отрезал. Поэтому он, великий тренер из АХЛ, первым же летом эту неправильную звезду показательно казнил – чтобы вся команда сразу же восторженно побежала с «севера на юг», строго по установке», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.