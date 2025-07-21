В «Сибири» рассказали об увеличении зарплатного фонда по ходу прошлого сезона

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о финансовых возможностях клуба и заявил, что клубный бюджет немного подрос по ходу прошлого сезона.

«Зарплатный фонд остался таким же, каким он был по факту окончания прошлого сезона. Да, он немного увеличился по ходу прошлого сезона. Во-первых, потому что удалось сэкономить на определённых статьях расходов. Во-вторых, заработали деньги в результате обменов. Все, в том числе и члены попечительского совета, понимают: зарплаты растут, деньги обесцениваются, и если не повышать бюджет — мы в лучшем случае будем стоять на месте. Спасибо руководству, что не стали урезать этот бюджет. Они понимают, что это необходимый минимум для достижения результата», — цитирует Меркулова Sport24.