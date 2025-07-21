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Генменеджер «Сибири» назвал минимальную зарплату для привлечения легионера в КХЛ

Генменеджер «Сибири» назвал минимальную зарплату для привлечения легионера в КХЛ
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил о сложностях приглашения иностранных хоккеистов в клубы Континентальной хоккейной лиги и назвал минимальную зарплату иностранца в КХЛ. Ранее новосибирский клуб подписал однолетний контракт с 29-летним американским защитником Чейзом Приски.

— Приски ждал предложений из НХЛ, но недели три назад вышел на рынок КХЛ. С тех пор мы стали его вести, общались с его агентом Ренатом Мамашевым. Тренерский штаб поддержал эту кандидатуру. Дней пять вели переговоры. Пожелания Чейза были серьёзные.

— Действительно клубам КХЛ сейчас даже за легионеров из АХЛ, не говоря об НХЛ, сложно конкурировать финансово?
— Могу сказать, что меньше чем за 40 млн качественному иностранцу ехать в КХЛ не очень интересно. Но, конечно, влияют ещё и амбиции игрока.

— И всё-таки, чем Приски приглянулся вам? Насколько он в игровом плане отличается от Мёрфи?
— Давайте вспомним, что у нас появился Дэвид Фэрренс — ещё один защитник, даже более атакующий, чем Приски. Чейз, хорошо играющий и в обороне, и в атаке, будет его дополнять. Это ещё один вариант для большинства. Он достаточно жёсткий игрок, который может дать отпор сопернику. К тому же Приски — праворукий, что добавляет разнообразия, — цитирует Меркулова Sport24.

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