Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский проспект «Нью-Джерси»: хотел как можно скорее оказаться в Северной Америке

Российский проспект «Нью-Джерси»: хотел как можно скорее оказаться в Северной Америке
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь Михаил Егоров рассказал об адаптации к хоккею в Северной Америке. Россиянин был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» во втором раунде под общим 49-м номером. Егоров с 2023 года выступает в лигах Северной Америки и обучается в Бостонском университете.

«Мои родители всегда говорили мне, что если я буду хорошо играть в хоккей, то потенциально смогу переехать в Северную Америку и получить отличное образование, и теперь я учусь в Бостонском университете. Я хотел как можно скорее оказаться в Северной Америке и начать восхождение по карьерной лестнице. Конечно, я хочу когда-нибудь попасть в НХЛ, поэтому пребывание в Северной Америке и адаптация к этому стилю, к скорости очень важны», — цитирует Егорова пресс-служба НХЛ.

До переезда в Америку Егоров выступал в системе московского ЦСКА, вместе с которым брал Кубок Третьяка и признавался лучшим вратарём турнира. Несколько раз его вызывали в состав сборной России на Кубок Сириуса, а также привлекали на сборы. В 2020 году вратарь принимал участие в лагере развития в Новогорске с вратарями старше.

Материалы по теме
Российский голкипер Михаил Егоров выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ под общим 49-м номером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android