Российский проспект «Нью-Джерси»: хотел как можно скорее оказаться в Северной Америке

Российский вратарь Михаил Егоров рассказал об адаптации к хоккею в Северной Америке. Россиянин был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» во втором раунде под общим 49-м номером. Егоров с 2023 года выступает в лигах Северной Америки и обучается в Бостонском университете.

«Мои родители всегда говорили мне, что если я буду хорошо играть в хоккей, то потенциально смогу переехать в Северную Америку и получить отличное образование, и теперь я учусь в Бостонском университете. Я хотел как можно скорее оказаться в Северной Америке и начать восхождение по карьерной лестнице. Конечно, я хочу когда-нибудь попасть в НХЛ, поэтому пребывание в Северной Америке и адаптация к этому стилю, к скорости очень важны», — цитирует Егорова пресс-служба НХЛ.

До переезда в Америку Егоров выступал в системе московского ЦСКА, вместе с которым брал Кубок Третьяка и признавался лучшим вратарём турнира. Несколько раз его вызывали в состав сборной России на Кубок Сириуса, а также привлекали на сборы. В 2020 году вратарь принимал участие в лагере развития в Новогорске с вратарями старше.