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«Авангард» и защитник Джесси Блэкер расторгли контракт, заключённый 1,5 месяца назад

«Авангард» и защитник Джесси Блэкер расторгли контракт, заключённый 1,5 месяца назад
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Хоккейный клуб «Авангард» и защитник Джесси Блэкер расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Примечательно, что соглашение с игроком обороны было заключено в начале июня 2025 года. Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал данное решение клуба.

«Межсезонье – это период активной работы, единственное окно с возможностью что-то менять во благо команды, в целях усиления состава и оптимизации ситуации под потолком. Мы признательны хоккеисту и его агенту за то, что отнеслись к нашему решению с пониманием. Желаем Джесси успешного продолжения карьеры и всего самого наилучшего! А мы продолжим делать всё, чтобы наша команда стала ещё сильнее, следите за новостями», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне КХЛ Блэкер выступал за «Автомобилист», где провёл 53 матча и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».

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