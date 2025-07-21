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Пресс-служба «Авангарда» иронично обыграла этап карьеры Блэкера в омском клубе

Пресс-служба «Авангарда» иронично обыграла этап карьеры Блэкера в омском клубе
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Пресс-служба «Авангарда» иронично обыграла этап карьеры защитника Джесси Блэкера в омском клубе. Контракт с игроком обороны был расторгнут спустя полтора месяца после его заключения. Блэкер не провёл за «Авангард» ни одного матча и покинул клуб до начала тренировочных сборов.

Сегодня, 21 июля, «Авангард» объявил о расторжении контракта с Блэкером. Соглашение с игроком обороны было заключено в начале июня 2025 года. В прошедшем сезоне КХЛ Блэкер выступал за «Автомобилист», где провёл 53 матча и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».

Напомним, ранее омский клуб покинул нападающий Владимир Ткачёв, с которым ранее был заключён пятилетний контракт.

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