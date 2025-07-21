Кожевников назвал плюс в уходе Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что увольнение Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи» может пойти на пользу специалисту, которому было бы тяжело показывать хорошие результаты в сочинском клубе без соответствующего опыта. Специалист покинул клуб спустя полтора месяца после назначения.

— Возможно, для новичка Козлова такой исход – только в плюс, в первый же сезон не загубит свою карьеру. Не уверен, что он с нулевым опытом главного был готов к такой «пожарной» работе. В «Динамо» Вячеслав неплохо помогал Кудашову в атаке, но из молодых талантов там в системе никто не выстрелил – ни Рябкин, ни Чернышов, это показатель. Более того, в одном интервью Козлов жёстко прошёл по молодым – мол, они избалованы и не готовы выживать так, как в своё время в советском хоккее выживали мы.

— Разве это неправда?

— Наоборот, полная правда! Вот только сегодня российский тренер должен быть и воспитателем, и дипломатом – возиться с молодыми, вытирать им сопли, рисовать красивые истории. А от правды они только убегут – как и произошло с Рябкиным и Чернышовым. Ну и кому от этого лучше? В «Сочи» нужен опытный, фундаментальный тренер, который будет направлять молодых, знает все ходы и выходы. Жаль, в своё время не хватило терпения со Светловым, а ведь ему удалось подзапустить, например, Мичкова и Плешкова. Но и Крикунов – логичный выбор, — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.