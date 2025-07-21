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«Витязь» погасил задолженность перед тренерским штабом команды

«Витязь» погасил задолженность перед тренерским штабом команды
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Бывший главный тренер «Витязя» Павел Десятков заявил, что подмосковный клуб погасил задолженность перед ним и персоналом. Ранее стало известно, что «Витязь» не примет участия в следующем сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги и прекратит существование из-за недостатка финансирования.

«Витязь» рассчитался с тренерским штабом. Я благодарен за это руководству клуба, болельщикам за поддержку. С нами остаётся частичка «Витязя» в сердце. Конечно, хотелось с этой командой двигаться дальше, были идеи, понимание, что надо было делать, как усилить игру», — цитирует Десяткова ТАСС.

«Витязь» четыре раза выходил в плей-офф КХЛ (2017, 2019, 2020, 2023), но ни разу не проходил первый раунд.

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