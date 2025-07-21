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Хоккейный клуб СКА опубликовал план подготовки к сезону-2024/2025

Хоккейный клуб СКА опубликовал план подготовки к сезону-2024/2025
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Хоккейный клуб СКА опубликовал план подготовки к сезону-2024/2025. Весь август команда проведёт в Санкт-Петербурге.

Углублённый медицинский осмотр пройдёт с 28 по 30 июля. 2 августа начнётся тренировочный сбор в «Хоккейном городе». Стартовый этап подготовки завершится 16 августа. 18-го числа армейцы проведут первый контрольный матч предсезонки – с «Динамо» Санкт-Петербург, затем сыграют с «Куньлунь Ред Стар» 20 и 21 августа.

С 25 по 27-е число пройдёт турнир имени Н.Г. Пучкова. Помимо армейцев, в Санкт-Петербурге сыграют «Ак Барс» и «Автомобилист». 25 августа хозяева турнира встретятся с казанцами, 27 – с екатеринбуржцами, 26-го числа гости Санкт-Петербурга сыграют друг с другом.

СКА завершит предсезонную подготовку ещё одной контрольной игрой – с «Автомобилистом» 29 августа. 30 августа пройдёт традиционная презентация команды. Первую игру нового сезона армейцы проведут с «Куньлунем» 6 сентября.

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