Андрей Николишин появился в роли камео в новой серии мультсериала «Чемпионы»

Киностудия «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko, выступающий сопродюсером проекта, представили новую серию спортивного мультсериала «Чемпионы» с участием легендарного российского нападающего, чемпиона мира по хоккею Андрея Николишина. Эпизод «Профи» раскроет тему противостояния индивидуального мастерства и командного духа. Николишин стал первым действующим спортсменом, появившимся в проекте в роли камео.

«Когда-то герои, созданные режиссёром-мультипликатором Борисом Дёжкиным, учили нас любить хоккей, верить в дружбу и никогда не сдаваться. И вот спустя годы их дух снова ожил на экранах в новом мультсериале «Чемпионы»! Для меня большая честь стать одним из персонажей этой спортивной мультивселенной, и как же здорово, что новые поколения зрителей смогут познакомиться с этой искренней, весёлой и мудрой историей, где лёд, клюшки и профессиональное мастерство аниматоров соединяются воедино», — рассказывает Андрей Николишин.

Выполненный в технике 2D проект в жанре буффонада вдохновлён классическими анимационными фильмами режиссёра Бориса Дёжкина («Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и другие) и рассказывает о бесконечном противостоянии знаменитых команд — «Синих вымпелов» и «Красных метеоров». Проект создаётся при поддержке Континентальной хоккейной лиги.

Эпизод уже доступен для просмотра в Okko.

Фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»