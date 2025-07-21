Илья Ковальчук: в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за победу в Кубке Гагарина

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук высказался о перспективах красно-белых в сезоне-2025/2026 КХЛ. По словам звёздного хоккеиста, клубу надо подписать новых игроков.

«Спартак» движется в правильном направлении. Они ещё несколько лет назад не попадали в плей-офф, но в последние два года на их матчи ходит полный стадион, команда борется за финал своей конференции. Думаю, нужно сделать небольшие изменения, какие-то новые подписания, и у «Спартака» будут отличные возможности на хороший результат по итогам нового сезона. «Спартак» будет бороться за победу в Кубке Гагарина. Лига у нас в последние сезоны стала очень равной, поэтому в целом любая команда может победить», — цитирует Ковальчука Legalbet.

В прошедшем сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4 в серии). Регулярный чемпионат красно-белые закончили на третьей строчке, набрав 87 очков в 68 играх.