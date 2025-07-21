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ВХЛ опубликовала изменения в правилах на предстоящий сезон-2025/2026

ВХЛ опубликовала изменения в правилах на предстоящий сезон-2025/2026
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Всероссийская хоккейная лига опубликовала изменения в правилах на предстоящий сезон-2025/2026.

«Управление судейства ФХР рассказывает об основных изменениях в Правилах игры, вступающих в силу в сезоне 2025-2026 гг.

Внесены изменения в правило «Подножка». С нового сезона штраф не будет наложен, если в ситуации выхода атакующего игрока один на один с вратарём защищающийся хоккеист сначала сыграет в шайбу, а затем совершит подножку.

Претерпело изменение правило «Задержка игры». Отныне малый штраф будет наложен на хоккеиста, который намеренно выбрасывает или отбивает шайбу за пределы игровой площадки любым способом из любого места на поверхности льда во время или после остановки игры.

Внесено изменение в правило, касающееся неспортивного поведения. В новом сезоне на любого хоккеиста, который во время остановки матча намеренно направляет шайбу в сторону ворот соперника, будет наложен дисциплинарный штраф.

Изменён пункт правил, регулирующий покидание шайбой игровой площадки. С сезона-2025/2026 игра не должна быть остановлена, если шайба ударяется об изогнутое стекло, расположенное в конце каждой скамейки запасных, и возвращается обратно на лёд», — говорится в сообщении на официальном сайте ВХЛ.

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