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Юрий Добрышкин покинул «Сочи» и перешёл в тренерский штаб «Динамо» Санкт-Петербург

Юрий Добрышкин покинул «Сочи» и перешёл в тренерский штаб «Динамо» Санкт-Петербург
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Ассистент главного тренера Юрий Добрышкин завершил работу в тренерском штабе «Сочи». Специалист вошёл в тренерский штаб клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург.

45-летний специалист известен по своей работе в «Тракторе», «Челмете», «Звезде», молодёжных командах «СКА-1946», «СКА-Варяги» и московского «Динамо». В штабе Игоря Ефимова он будет отвечать за игру нападающих и большинство.

На должность видеотренера «Динамо» Санкт-Петербург назначен Михаил Алексеевич Ждахин, ранее отвечавший за видеоаналитику в «Амуре». Даниил Стальнов продолжит карьеру в тренерском штабе «Торпедо-Горький».

Напомним, ранее «Сочи» покинул главный тренер Вячеслав Козлов.

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