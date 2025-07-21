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Николай Голдобин рассказал о планах тренировать детей после завершения игровой карьеры

Николай Голдобин рассказал о планах тренировать детей после завершения игровой карьеры
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о своём тренерском опыте. Форвард красно-белых организовал детский хоккейный лагерь.

— В межсезонье я организовывал хоккейный лагерь для детей. Это был мой первый опыт в такого рода мероприятиях. Но всё прошло классно. Родители счастливы, дети остались в восторге. Все получили массу удовольствия. Никто не остался без подарков. Для меня это тоже опыт. Мне всё тоже очень понравилось.

— И как тебе в роли тренера?
— Круто! Необычно! Устаёшь очень сильно! Я думал, тренировать — лёгкая работа, а оказалось, что после часа льда с детьми очень устаёшь.

— Получается, после окончания игровой карьеры стоит ждать тебя на тренерском мостике?
— Пока не думал об этом. Но взрослых вряд ли буду тренировать, а детей — да, с удовольствием», — цитирует Голдобина Legalbet.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

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