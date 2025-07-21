Генменеджер «Сибири»: если бы Бек и Мёрфи доставали из себя больше, то играли бы в НХЛ

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов высказался об уходе из новосибирского клуба канадского защитника Тревора Мёрфи, перешедшего в СКА. Меркулов заявил, что по потенциалу Мёрфи и Тейлор Бек способны играть в НХЛ.

— Мёрфи — лучший атакующий защитник лиги. Нормально, что он изучал разные варианты и искал наиболее выгодное предложение, хотя в Новосибирске его всё устраивало. Тревор думал, выбирал, в итоге его выбор пал на Северную столицу. Мы на него обиду не держим. Мёрфи принёс много пользы клубу, стал сигма-боем для юных болельщиков. С ним всегда было приятно общаться.

— До какого момента вы готовы были ждать Мёрфи?

— В начале июля мы в очередной раз с ним связались. Дали понять, что пора определяться, нам тоже нужно формировать состав. А уже буквально через два дня он подписал контракт со СКА. Тревор прислал нам довольно трогательную смс-ку. Как и Бек. Непростые парни, но в хоккей играть умеют. Если бы доставали из себя чуть больше, то играли бы в НХЛ, — цитирует Меркулова Sport24.

В прошедшем сезоне «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.