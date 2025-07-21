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Владислав Кара: в «Сибири» снова начал получать удовольствие от хоккея

Владислав Кара: в «Сибири» снова начал получать удовольствие от хоккея
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Нападающий Владислав Кара заявил, что получает удовольствие от игры в новосибирском клубе. Владислав пополнил новосибирский клуб по ходу сезона-2024/2025 в результате обмена с «Витязем». В мае «Сибирь» продлила контракт с нападающим.

— Всё отлично. Хочется тренироваться. С того момента как я перешёл в «Сибирь», начал снова получать огромное удовольствие от хоккея. Тренеры доверяют, дают мне делать то, что я умею.

— В Новосибирск ты попал в начале прошлого сезона, хотя у тебя был контракт с «Витязем». Как ты узнал о том, что больше не будешь играть в Балашихе?
— В «Витязь» пришёл новый тренерский штаб, и через месяц сборов мне сообщили, что я не подхожу, во мне больше не нуждаются. Через три-четыре дня, как контракт расторгли, Вадим Сергеевич Епанчинцев позвонил и сказал: «Ты меня знаешь, я тебя тоже. Приезжай». Повезло, что мы с ним вместе работали уже.

— Сложно ли было так быстро перестроиться? Новая команда, город…
— В бытовом плане нет. Вещи собрал и переехал. В первый раз, что ли? В психологическом плане это стало мотивацией — доказать, что я действительно чего-то стою. Я знал некоторых ребят из состава, Сергея Широкова знал. Быстро адаптировался, — цитирует Кару Allhockey.ru.

В прошлом сезоне за «Сибирь» Кара сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 очков — забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф Кара провёл семь игр, забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

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