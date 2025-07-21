Стал известен ещё один клуб НХЛ, который интересуется нападающим «Коламбуса» Чинаховым

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов попал в сферу интересов «Баффало Сэйбрз», сообщает Expected Buffalo. 24-летний нападающий ранее запросил обмен из «Коламбуса» из-за разногласий с главным тренером Дином Эвасоном.

В прошлом сезоне он получил несколько травм, записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач, набрав 15 очков в 30 матчах.

24-летний Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. За свою карьеру он забил 34 гола и отдал 37 результативных передач, набрав 71 очко в 175 матчах, что составляет в среднем 0,4 очка за игру.