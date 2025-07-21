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ЦСКА обменял в «Торпедо» нападающего молодёжной и юниорской сборных России

ЦСКА обменял в «Торпедо» нападающего молодёжной и юниорской сборных России
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Хоккейные клубы «Торпедо» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого двусторонний контракт с нижегородцами подписал нападающий Никита Рожков. Армейский клуб получил за 25-летнего игрока атаки денежную компенсацию.

Дебютировав в 17 лет в МХЛ, Рожков в первом же сезоне заработал 52 (30+22) очка, а годом позже улучшил свой результат до 65 (28+37) очков. В 19 лет дебютировал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». Также защищал цвета «Северстали».

В сезоне-2021/2022 стал чемпионом ВХЛ в составе тюменского «Рубина». Играл за молодёжную и юниорскую сборные России. В сезоне-2024/2025 стал лучшим бомбардиром «Звезды», заработав в ходе регулярки и плей-офф 57 (25+32) очков.

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