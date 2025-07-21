Александр Овечкин наградил победителей Всемирного циркового фестиваля «Идол-2025»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вручил главную награду победителям Всемирного циркового фестиваля «Идол-2025» акробатам-вольтижёрам под руководством Олега Козакова из Большого московского цирка. Об этом сообщил генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол» Эдгард Запашный, разметив видео церемонии награждения на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.