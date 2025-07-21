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«Спартак» подписал контракт с 23-летним экс-форвардом «Витязя»

«Спартак» подписал контракт с 23-летним экс-форвардом «Витязя»
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Пресс-служба «Спартака» объявила о заключении контракта с нападающим Иваном Воробьёвым. С игроком подписано двустороннее соглашение на два года, до конца сезона-2026/2027. Ранее «Спартак» получил права на игрока в обмен на денежную компенсацию в «Витязь».

«Приветствуем Ивана Воробьёва в системе московского «Спартака» и желаем нашему новичку отличной игры и много побед в грядущем сезоне!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы клуба.

За два предыдущих сезона в составе «Витязя» 23-летний Воробьёв провёл 93 матча в КХЛ, набрав 42 (24+18) очка, а также признавался лучшим новичком месяца в лиге. До 2023 года нападающий с правым хватом играл в ВХЛ за «Югру», «Зауралье», «Дизель» и «АКМ», набрав 42 (15+27) очка за 105 встреч. Также в 2021 году Воробьёв был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз».

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