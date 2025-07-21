«Детройту» пора увековечить номер Сергея Фёдорова — The Hockey Writers

Спортивный журналист Джордан Орт заявил о необходимости увековечивания номера экс-нападающего «Детройт Ред Уингз» трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Фёдорова.

«Со временем раны залечились, и бывшие звёзды вновь сблизились с организациями, с которыми когда-то расстались. Фёдоров не раз появлялся на мероприятиях «Ред Уингз»: участвовал в игре ветеранов на «Зимней классике» 2013 года, клуб устраивал в его честь церемонии. Пока неясно, простила ли организация одного из величайших своих игроков, но теперь у руля – его бывший одноклубник Стив Айзерман, и перемены возможны.

Ходили слухи, что в 2022 году после увольнения Джеффа Блэшилла Сергей мог даже возглавить команду – ведь он успешно тренирует в КХЛ с сезона-2021/2022.

Пора уже номеру 91 занять своё заслуженное место под сводами арены в Детройте», — написал Орт в статье для The Hockey Writers.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в 1989 году в третьем раунде под общим 74-м номером. Выступал за команду с 1990 по 2005 год. В 1994 году первым из европейцев стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку НХЛ. В 2015 году был включён в Зал хоккейной славы, а в январе 2017-го – в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. В мае 2020-го возглавил рейтинг лучших российских хоккеистов НХЛ по версии The Hockey Writers. Издание объяснило свой выбор тем, что Фёдоров стал первым россиянином, покорившим отметку в 1000 очков.