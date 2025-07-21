Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек обвинил своё правительство из-за участия российской теннисистки в турнире в Праге

Гашек обвинил своё правительство из-за участия российской теннисистки в турнире в Праге
Комментарии

Олимпийский чемпион Доминик Гашек раскритиковал организаторов женского теннисного турнира категории WTA-250, который проходит у него на родине в Чехии (Праге).

«Сегодня в Праге начинается теннисный турнир WTA. Наши законодатели вновь разрешили российским теннисисткам-гражданкам выступать публично. Это четвёртый раз подряд, когда чешское правительство участвует в поддержке СВО. Непростительно! Непростительно!» — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Турнир в Праге проходит с 21 по 27 июля. В соревнованиях принимает участие одна российская теннисистка — 274-я ракетка мира Анастасия Гасанова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. В матче первого круга она сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Материалы по теме
Гашек жёстко раскритиковал WTA, ATP и Великобританию из-за участия россиян в Уимблдоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android