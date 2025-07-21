Гашек обвинил своё правительство из-за участия российской теннисистки в турнире в Праге

Олимпийский чемпион Доминик Гашек раскритиковал организаторов женского теннисного турнира категории WTA-250, который проходит у него на родине в Чехии (Праге).

«Сегодня в Праге начинается теннисный турнир WTA. Наши законодатели вновь разрешили российским теннисисткам-гражданкам выступать публично. Это четвёртый раз подряд, когда чешское правительство участвует в поддержке СВО . Непростительно! Непростительно!» — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Турнир в Праге проходит с 21 по 27 июля. В соревнованиях принимает участие одна российская теннисистка — 274-я ракетка мира Анастасия Гасанова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. В матче первого круга она сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.