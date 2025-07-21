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«Автомобилист» объявил о новом контракте с защитником Джесси Блэкером

«Автомобилист» объявил о новом контракте с защитником Джесси Блэкером
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Пресс-служба «Автомобилиста» объявила о подписании контракта с бывшим игроком клуба защитником Джесси Блэкером в качестве неограниченно свободного агента. Новое соглашение рассчитано на два года.

«Предстоящий сезон станет для Джесси уже пятым подряд в Екатеринбурге!» — написано в приветственном сообщении клуба.

Сегодня, 21 июля, «Авангард» объявил о расторжении контракта с Блэкером. Соглашение с защитником было расторгнуто спустя полтора месяца после его заключения. Блэкер не провёл за «Авангард» ни одного матча и покинул клуб до начала тренировочных сборов. В прошедшем сезоне КХЛ Блэкер выступал за «Автомобилист», где провёл 53 встречи и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».

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