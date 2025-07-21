« ***** как круто». Форварда «Торонто» прокатили на машине во время этапа серии IndyCar

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Стивен Лоренц присутствовал на 13-м этапе сезона-2025 IndyCar Ontario Honda Dealers Indy Toronto. Он был гостем команды Prema Racing.

Профессиональный гонщик Prema Racing прокатил его по трассе на «горячем круге».

«Это просто ***** как круто. Наверное, сейчас меня стошнит», – поделился эмоциями Лоренц.

Гоночные автомобили IndyCar могут развивать скорость до 380 км/ч. Гонка Honda Indy – ежегодный этап гоночной серии IndyCar, который проводится в Торонто начиная с 1986 года. Победу на 13-м этапе одержал мексиканский гонщик Пато О'Уорд (Arrow McLaren).

29-летний Лоренц в прошлом сезоне провёл 93 матча за «Торонто» и набрал 21 (8+13) очко.