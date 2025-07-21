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«Автомобилист» поздравил форварда Семёна Кизимова с пополнением в семействе

«Автомобилист» поздравил форварда Семёна Кизимова с пополнением в семействе
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Пресс-служба «Автомобилиста» опубликовала пост, в котором поздравила нападающего екатеринбургского клуба Семёна Кизимова с рождением второго сына.

«Поздравляем семью Кизимовых с рождением сына!

В семье Семёна и Илоны Кизимовых пополнение — родился мальчик! Малыша назвали Клим, вес — 4,46 кг, рост — 54 см. Желаем молодым родителям сил и терпения, а Климу — богатырского здоровья», — написано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

В 2024 году в семье Кизимовых родился первенец — сын Адам.

Кизимов выступает за екатеринбургский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл 51 матч (с учётом плей-офф) и набрал 28 (12+16) очков.

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