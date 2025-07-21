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«У меня было два момента, не забил». Полтапов — после футбольного матча между ЦСКА и КХЛ

«У меня было два момента, не забил». Полтапов — после футбольного матча между ЦСКА и КХЛ
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился эмоциями после участия в футбольном матче между командами «ЦСКА и друзья» и «КХЛ и друзья».

Фото: ХК ЦСКА

«Хорошая игра, наконец увидели наших болельщиков, получили только наслаждение, жаль, с погодой чуть-чуть не повезло, дождь был. Для победы нашей команде не хватило концентрации и реализации своих моментов, у меня лично было два, не смог забить.

Летом играем в футбол два раза в неделю, спасибо большое Максу Мамину, что всё это организовывает. К середине июля нахожусь уже в полной боевой готовности, футбол очень помогает физику подтянуть.

В такую погоду было даже больше болельщиков, чем в прошлый раз, так что спасибо им огромное, ждём и в сезоне такой же поддержки!» — приводит слова Полтапова пресс-служба армейского клуба.

Футбольный матч прошёл в субботу, 19 июля, на стадионе «Октябрь». Победу одержала команда КХЛ со счётом 4:2.

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